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علوم الدار

اليوم العالمي للعصا البيضاء يدمج بين التعليم والترفيه

اليوم العالمي للعصا البيضاء يدمج بين التعليم والترفيه
16 أكتوبر 2024 14:22

بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، نظم عالم فيراري بجزيرة ياس - أبوظبي، فعالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

هم أصحاب البصيرة، رغم فقدانهم للبصر، أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية هم اليوم منبر منير في اليوم العالمي للعصا البيضاء.
فلم يجسد هذا اليوم إنجازاتهم المتواصلة وحسهم العالي بل هو يوم يوضح مدى دمج هذه الفئة في المجتمع.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أصحاب الهمم
عالم فيراري
فيراري
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