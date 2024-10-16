بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، نظم عالم فيراري بجزيرة ياس - أبوظبي، فعالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام.
هم أصحاب البصيرة، رغم فقدانهم للبصر، أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية هم اليوم منبر منير في اليوم العالمي للعصا البيضاء.
فلم يجسد هذا اليوم إنجازاتهم المتواصلة وحسهم العالي بل هو يوم يوضح مدى دمج هذه الفئة في المجتمع.
اليوم العالمي للعصا البيضاء يدمج بين التعليم والترفيه— علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 15, 2024
تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/clVAYwvwRq