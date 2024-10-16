جامعة خليفة تستضيف مؤتمر "آيروس 2024"

نطلقت أعمال النسخة السادسة والثلاثين ـ 36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية "آيروس ألفين وأربعة وعشرين 2024"، الذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات.



تحت شعار "روبوتات للتطوير المستدام" استضافت جامعة خليفة النسخة الـسادسة والثلاثين 36 من المؤتمرالدولي للروبوتات والأنظمة الذكية "آيروس ألفين وأربعة وعشرين 2024وشهد المؤتمر تسع جلسات تعليمية و31 إحدى وثلاثين ورشة تقنية، إلى جانب طرح عدة تحديات ذات مستوى عالمي

ثماني مسابقات صممت بهدف تحفيز الإبداع مع التركيز على الذكاء البدني أو الرياضي للروبوتات، وطريقة توجيهها عن بعد، وآلية التحكم الروبوتي والروبوتات الغواصة والإدراك والاستشعار/ مع وجود أكثر من إحدى عشرة 11 شركة ناشئة تستعرض ابتكاراتها في مجال الروبوتات.



يهدف هذا المؤتمر إلى تمكين الوفود والمشاركين من استكشاف فرص التطوير المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز منظومة الابتكار العالمية في الروبوتات والأنظمة الذكية/ وسيعقد خلال المؤتمر ثلاثة عشر 13 منتدى، في الفترة من السادس عشر 16 إلى الثامن عشر 18 من أكتوبر، حيث يشهد كل يوم أربعة منتديات مختلفة تختص بالربوتات والأنظمة الذكية .