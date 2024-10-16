الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تواصل فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور

تواصل فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور
16 أكتوبر 2024 14:54

تواصلت فعاليات ومسابقات الدورة الثالثة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور المقام حالياً في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ويختتم الأحد المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة أمس "الثلاثاء" نتائج مسابقة "مزاينة الزاملي"، ومسابقة عسل السدر "شوط محلي"، ضمن فعاليات المهرجان في يومه الخامس.

وحل في المركز الأول بمزاينة الزاملي "فاطمة عبيد جمعة المزروعي وأبناؤها"، وفي المركز الثاني "خليفة سهيل علي ربيع المزروعي"، وحصل على المركز الثالث "أحمد عبدالله عيسى الحمادي"، وفي المركز الرابع "محمد علي مرشد المرر"، وفي المركز الخامس "أحمد عتيق عطشان الهاملي"، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بقيمة 280 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 75 ألف درهم، والثاني 50 ألفاً، والثالث 40 ألف درهم.

أخبار ذات صلة
«ليوا للتمور» يعلن نتائج مسابقة «مزاينة الزاملي»
مسابقات ومزاينات متنوعة في الدورة الثالثة من "مهرجان ومزاد ليوا للتمور"

وفي مسابقة عسل السدر "شوط محلي"، حصل على المركز الأول "عيسى محمد أحمد سعيد الحوقاني"، وجاء في المركز الثاني "فاضل ناصر سليمان الساعدي"، والثالث "محمد هادف محمد النعيمي"، والمركز الرابع "أمينة محمد علي بن كلي"، وفي المركز الخامس "راشد سالم علي الكعبي"، وتم تخصيص عشر جوائز للفائزين بالمسابقة بقيمة 95 ألف درهم.


وفي مزاد التمور كانت أغلى قيمة بيع لصندوق هي 1050 درهماً من صنف "خلاص"، فيما بلغ إجمالي المبيعات 195620 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 4330 كيلوجراما بإجمالي 1312 صندوقاً.


وبلغ عدد المشاركين في مزاينة الزاملي 16 متسابقاً بمجموع 1600 كيلوجرام، وفي مسابقة العسل "متبلور" التي تم تسلم مشاركاتها أمس شارك 69 متسابقاً، كما تسلم المهرجان اليوم مشاركات مسابقة تغليف التمور المحشوة.

المصدر: وام
مهرجان ومزاد ليوا للتمور
مهرجان ليوا للرطب
ليوا للرطب
آخر الأخبار
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
الرياضة
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
اليوم 14:58
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
الرياضة
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
اليوم 14:47
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اقتصاد
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اليوم 14:43
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
الترفيه
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
اليوم 14:36
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
الرياضة
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©