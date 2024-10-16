تواصل فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور

تواصلت فعاليات ومسابقات الدورة الثالثة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور المقام حالياً في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ويختتم الأحد المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة أمس "الثلاثاء" نتائج مسابقة "مزاينة الزاملي"، ومسابقة عسل السدر "شوط محلي"، ضمن فعاليات المهرجان في يومه الخامس.

وحل في المركز الأول بمزاينة الزاملي "فاطمة عبيد جمعة المزروعي وأبناؤها"، وفي المركز الثاني "خليفة سهيل علي ربيع المزروعي"، وحصل على المركز الثالث "أحمد عبدالله عيسى الحمادي"، وفي المركز الرابع "محمد علي مرشد المرر"، وفي المركز الخامس "أحمد عتيق عطشان الهاملي"، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بقيمة 280 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 75 ألف درهم، والثاني 50 ألفاً، والثالث 40 ألف درهم.





وفي مسابقة عسل السدر "شوط محلي"، حصل على المركز الأول "عيسى محمد أحمد سعيد الحوقاني"، وجاء في المركز الثاني "فاضل ناصر سليمان الساعدي"، والثالث "محمد هادف محمد النعيمي"، والمركز الرابع "أمينة محمد علي بن كلي"، وفي المركز الخامس "راشد سالم علي الكعبي"، وتم تخصيص عشر جوائز للفائزين بالمسابقة بقيمة 95 ألف درهم.



وفي مزاد التمور كانت أغلى قيمة بيع لصندوق هي 1050 درهماً من صنف "خلاص"، فيما بلغ إجمالي المبيعات 195620 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 4330 كيلوجراما بإجمالي 1312 صندوقاً.



وبلغ عدد المشاركين في مزاينة الزاملي 16 متسابقاً بمجموع 1600 كيلوجرام، وفي مسابقة العسل "متبلور" التي تم تسلم مشاركاتها أمس شارك 69 متسابقاً، كما تسلم المهرجان اليوم مشاركات مسابقة تغليف التمور المحشوة.