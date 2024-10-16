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التعليم والمعرفة

سلطان القاسمي يتفقد عدداً من المشروعات الثقافية في منطقة قلب الشارقة

سلطان القاسمي يتفقد عدداً من المشروعات الثقافية في منطقة قلب الشارقة
16 أكتوبر 2024 15:26

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، عدداً من المشروعات الثقافية في منطقة قلب الشارقة.

فقد زار سموه بيت الشيخ سلطان بن صقر القاسمي «البيت الغربي»، واطلع على مكتبته، وما تحويه من إصدارات وكُتب يستفيد منها زوار البيت، ووجه بضرورة إحياء المنطقة من خلال الأنشطة الثقافية والتاريخية والتراثية، التي توثق تاريخ هذه المنطقة.

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وعرج سموه على مبنى مدرسة القاسمية، وتجول في مرافقه المتنوعة واطلع على سير عمل ترميم المبنى والفصول القديمة والمرافق التي كانت تستخدم من قبل طلبة المدرسة، إضافة إلى توزيعات المراحل الدراسية للفصول.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الجولة، عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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