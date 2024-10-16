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بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على ورش إصلاح وصيانة المركبات

بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على ورش إصلاح وصيانة المركبات
16 أكتوبر 2024 16:10

تحرص بلدية مدينة أبوظبي على سلامة الفئات العمالية في مختلف القطاعات والمنشآت، وتعمل بشكل مستمر على تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية للتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة العامة في بيئات العمل المتعددة، حيث نفذت من هذا المنطلق حملة على ورش إصلاح وصيانة المركبات في منطقة مصفح الصناعية، والتي استهدفت من خلالها أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها، لرفع نسبة الوعي لديهم بالاشتراطات الصحية العامة الواجب توافرها.

وشدد مفتشو البلدية أثناء الحملة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بورش الصيانة وبالنظافة العامة للمنشأة ونظافة العاملين فيها، كما حرصوا على التأكد والتأكيد على أصحابها والعاملين فيها بأن تتم ممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات داخل مقر المنشأة وعدم تقديم خدمة خارج حدودها، مثل الأرصفة والساحات الخارجية، تجنباً للتلوث البيئي وانتشار المخلفات، وحفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وعمل مفتشو البلدية على التأكد من توافر العديد من اشتراطات السلامة في الورش ومحلات الإصلاح والصيانة، من بينها: التأكد من نوعية الأرضيات ومن عدم وجود أية تشققات بها، وضرورة أن تكون المنحدرات الخاصة بالمركبات قابلة للحركة حتى لا تتجمع تحتها المخلفات، وكذلك التأكد من عدم إلقاء المواد السائلة كالزيوت وغيرها في مجاري الصرف الصحي والتخلص منها بطرق صحيحة وسليمة عبر حاويات النفايات المخصصة، بالإضافة إلى التأكد من توافر متطلبات السلامة الخاصة بالعاملين في هذه المنشآت.

كما شدد مفتشو البلدية على ضرورة تخزين اسطوانات الغاز في الأماكن الخاصة بها والمناسبة لها، وضرورة صيانة الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال بشكل دوري، بالإضافة إلى التوصية بحصول العاملين في هذه الورش والمحلات على برامج التدريب التي تقررها الجهات المختصة لتعزيز الكفاءة وسبل الأمان والسلامة.


وتعزيزاً للأهداف التي تم تنفيذ الحملة من أجلها، فقد واكب الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية بهذا الخصوص عبر الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً وحفاظاً على سلامة العاملين في ورش إصلاح وصيانة المركبات ومرتاديها من أفراد المجتمع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصفح
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