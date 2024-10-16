الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أنور قرقاش يلتقي كبير مستشاري الرئيس الفنلندي

أنور قرقاش يلتقي كبير مستشاري الرئيس الفنلندي
16 أكتوبر 2024 17:08

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة سعادة فيل برومر كبير مستشاري الرئيس الفنلندي. تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش متانة العلاقات التي تجمع الإمارات وفنلندا في مختلف المجالات خاصةً الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم الرؤية التنموية للبلدين.

حضر اللقاء سعادة تولا يريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
«دبي للثقافة» تنظم جلسة ضمن «منتدى المدن الثقافية العالمي»
أحلام مستغانمي شخصية العام الثقافية في «الشارقة للكتاب»
المصدر: وام
الإمارات
فنلندا
أنور قرقاش
آخر الأخبار
بايدن يزور ألمانيا غداً الخميس
الأخبار العالمية
بايدن يزور ألمانيا غداً الخميس
اليوم 23:53
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ 425 مليون دولار
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ 425 مليون دولار
اليوم 23:37
إعلان الجهات المشاركة في الجولة الثانية من مبادرة «استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية»
علوم الدار
إعلان الجهات المشاركة في الجولة الثانية من مبادرة «استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية»
اليوم 23:27
"أندرويد 15" متاح الآن: حماية ذكية وتحسينات للأجهزة القابلة للطي
التعليم والمعرفة
"أندرويد 15" متاح الآن: حماية ذكية وتحسينات للأجهزة القابلة للطي
اليوم 23:09
"إقليدس" يبدأ رحلته الكبرى لفك غموض الكون المظلم
التعليم والمعرفة
"إقليدس" يبدأ رحلته الكبرى لفك غموض الكون المظلم
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©