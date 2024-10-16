الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 01:12، والجزر الأول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 07:01.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:43 والمد الثاني عند الساعة 22:02 الجزر الأول عند الساعة 15:22 والجزر الثاني عند الساعة 03:41.