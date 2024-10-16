«الأرصاد»: هطول أمطار.. ورياح قوية تصل إلى 50 كم في الساعة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، وتصل سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق، خاصةً الشرقية والجنوبية، نتيجة حالة جوية تشهدها الدولة.

ووفقاً لتقارير المتابعة للحالة الجوية للمركز الوطني للأرصاد، أفادت بأن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود المنخفض الجوي على سواحل سلطنة عُمان مع سحب مختلفة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة، صاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وقال المركز: إنه من المتوقع تحرك السحب تدريجياً باتجاه مناطق مختلفة من الدولة خلال اليومين القادمين.

كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً، إذ بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، 39.1 درجة مئوية في الشوامخ «أبوظبي» الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتفصيلاً، أدى منخفض جوي سطحي من الشرق، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى أن تتأثر الدولة بطقس مغبر وغائم جزئياً، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وأشار المركز إلى تأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي، تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، كما يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

غيوم

فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من15إلى30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.