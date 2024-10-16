شرطة أبوظبي تطلق حملة «درب السلامة 2»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الثانية من حملتها المرورية التوعوية «درب السلامة 2» بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة «ساعد» للأنظمة المرورية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حملتها الأولى، ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي أمن الطرق، وتتضمن ورشاً تثقيفية ومنشورات توعوية عبر الدوريات الشرطية، ومن خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوعية وتثقيف السائقين ومستخدمي الطريق بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها والسلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها حفاظاً على سلامتهم.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المربعة بمجمع الإدارات الشرطية في أبوظبي، إن النسخة الثانية من حملة درب السلامة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الشرطية ورؤيتها في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بالوعي المجتمعي في سبيل تحسين المؤشرات المرورية وحماية الأرواح من مستخدمي الطريق والممتلكات بالحد من الحوادث المرورية. وأوضح أن خطة الحملة تتضمن برنامجاً شاملاً ومتكاملاً وفق منظومة عمل تكاملية يشارك فيها الجميع وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أهدافها في تعزيز السلامة على الطرق.

وأشار العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للعمل معاً على تعزيز الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الأمنية والمرورية ضمن خطط متواصلة، بالتركيز على التوعية المرورية، واستعرض محاور الحملة.

وأكد خالد أحمد البلوشي، مدير إدارة تطوير الخدمات في شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، اهتمام «ساعد» بتعزيز الشراكة مع شرطة أبوظبي في نشر التوعية المرورية وتقديم خدماتها الذكية والحلول التقنية المبتكرة وتطبيق التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في نظام رصد وتخطيط الحوادث الذكية وفق استراتيجية السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، وتقديم خدماتها الذكية اتساقاً مع الريادة والتميز الذي تسعى إليه «ساعد» في تقديم أرقى الخدمات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأوضحت مروى آل رحمة، المتحدث عن بنك أبوظبي الأول، أن الحملة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي تعزز المسؤولية للمؤسسة من أجل الإسهام في دعم جهود الجهات المعنية في نشر السلامة وأسس الوقاية.

وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، إن حملة درب السلامة ستتضمن نشر مقاطع الفيديوهات التوعوية عبر تقنية CGi و(الأنفوغرافيك)، التي سيتم نشرها على حسابات شرطة أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر قنوات التسويق الإلكتروني، وبوسترات توعوية سيتم نشرها عبر شاشات الصراف الآلي، وشاشات مراكز التسوق، وشاشات محطات الوقود، وشاشات الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومن خلال الرسائل النصية، والورشة التوعوية المرورية، وعبر الدوريات المرورية، مؤكداً الدور المحوري للإعلام وأثره في نشر الوعي المروري والتشجيع على اتباع القواعد المرورية التي تكفل سلامة جميع مستخدمي الطريق.

وكان برنامج المؤتمر الصحفي ابتدأ بعرض فيديو عن حملة «درب السلامة» وأهدافها المجتمعية ووسائل نشر رسائلها ودورها الحيوي في رفع الوعي المجتمعي والثقافة في السلامة والوقاية المرورية، وفي ختامه كرم العميد محمود يوسف البلوشي، عدداً من الإعلاميين والشركاء الاستراتيجيين.