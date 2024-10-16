هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة الآبار والمساجد

عجمان (وام)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة المساجد والآبار لعام 2024، بهدف مساعدة القرى الفقيرة والمحتاجة ودعمها بمشاريع خيرية تشمل بناء المساجد وصيانتها وتأثيثها، بجانب حفر الآبار وصيانتها وتوزيع مياه الشرب بالصهاريج على القرى الفقيرة، وغيرها من المشاريع الخيرية التي تتجاوز قيمتها 11 مليون درهم.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: «إن الهيئة خصصت حملة للمساجد والآبار، نظراً لأهمية هذه المشاريع من خلال ما لمسته من حاجة ماسة في المناطق المعدومة التي زارتها خصوصاً في أفريقيا، حيث يؤدي سكان القرى صلواتهم في العراء، أو تحت ظلال الأشجار، أو في مساجد قديمة تشكل خطراً عليهم، إضافة للحاجة الملحّة لمياه الشرب، حيث يروي سكان القرى الفقيرة عطشهم بالمياه الملوثة».

وأضاف: إن تنمية المجتمعات عبر إطلاق مشاريع مستدامة هو النهج الّذي سارت عليه هيئة الأعمال الخيرية العالمية منذ انطلاقتها، داعياً المحسنين والمحسنات للمساهمة في مشاريع الحملة لإنجاح سائر الحملات الأخرى، سائلاً الله أن يكتب لهم الأجر العظيم والثواب الكبير.