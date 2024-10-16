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حملة على ورش إصلاح وصيانة المركبات في «مصفح الصناعية»

خلال عملية التفتيش (من المصدر)
17 أكتوبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة على ورش إصلاح وصيانة المركبات في منطقة مصفح الصناعية، استهدفت أصحاب المنشآت والعاملين فيها، لرفع نسبة الوعي بالاشتراطات الصحية العامة الواجب توافرها، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة العامة في بيئات العمل المتعددة.
وشدد مفتشو البلدية، أثناء الحملة، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بورش الصيانة وبالنظافة العامة للمنشأة ونظافة العاملين فيها، كما حرصوا على التأكد، والتأكيد على أصحابها والعاملين فيها بأن تتم ممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات داخل مقر المنشأة، وعدم تقديم خدمة خارج حدودها، مثل الأرصفة والساحات الخارجية، تجنباً للتلوث البيئي وانتشار المخلفات، وحفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.
وعمل مفتشو البلدية على التأكد من توافر العديد من اشتراطات السلامة في الورش ومحال الإصلاح والصيانة، من بينها: التأكد من نوعية الأرضيات، ومن عدم وجود أية تشققات بها، وضرورة أن تكون المنحدرات الخاصة بالمركبات قابلة للحركة حتى لا تتجمع تحتها المخلفات، وكذلك التأكد من عدم إلقاء المواد السائلة، كالزيوت وغيرها في مجاري الصرف الصحي، والتخلص منها بطرق صحيحة وسليمة عبر حاويات النفايات المخصصة، بالإضافة إلى التأكد من توافر متطلبات السلامة الخاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما شدد مفتشو البلدية على ضرورة تخزين أسطوانات الغاز في الأماكن الخاصة بها والمناسبة لها، وضرورة صيانة الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال بشكل دوري، بالإضافة إلى التوصية بحصول العاملين في هذه الورش والمحال على برامج التدريب التي تقررها الجهات المختصة لتعزيز الكفاءة وسبل الأمان والسلامة.
وتعزيزاً للأهداف التي تم تنفيذ الحملة من أجلها، فقد واكب الحملة نشر العديد من منشورات التوعية بهذا الخصوص عبر الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً وحفاظاً على سلامة العاملين في ورش إصلاح وصيانة المركبات ومرتاديها من أفراد المجتمع.

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