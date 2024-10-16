أبوظبي تستقبل «الإمارات نظيفة» 9 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إطلاق الدورة الـ 32 من حملتها السنوية «الإمارات نظيفة» 5 ديسمبر المقبل، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأوضحت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة ستجوب إمارات الدولة بدءاً من إمارة عجمان التي ستشهد انطلاقتها 5 ديسمبر المقبل، لتحط رحالها في إمارة دبي السبت 7 ديسمبر، لتتجه بعدها إلى إمارة أبوظبي الاثنين 9 ديسمبر، ومنها إلى إمارة الشارقة الثلاثاء 10 ديسمبر، ولتنطلق بعدها إلى إمارة الفجيرة الأربعاء 11 ديسمبر، ثم إلى إمارة رأس الخيمة الخميس 12 ديسمبر، لتختتم فعالياتها في إمارة أم القيوين السبت 14 ديسمبر.

ودعت المرعشي جميع شرائح المجتمع للمشاركة الفاعلة في الحملة، والتعبير عن التزامهم بالمحافظة على البيئة وحمايتها.