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علوم الدار

جامعة العين تستعد لتخريج الفوج الثامن عشر

جامعة العين (من المصدر)
17 أكتوبر 2024 01:01

العين (الاتحاد)

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برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تستعد جامعة العين لإقامة حفل تخريج الفوج الثامن عشر الأربعاء المقبل في قصر الإمارات بأبوظبي، إذ تحتفي الجامعة بدفعة جديدة من خريجيها، ضمن مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية من درجات البكالوريوس والماجستير ودبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس للفصلين الأول والثاني، والفصول الصيفية للعام الأكاديمي 2023-2024.
وأعرب الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، عن سعادته قائلاً: «تفخر جامعة العين بالإعلان عن موعد حفل تخريج طلابها في 23 أكتوبر، وهو مناسبة مهمة تمثل محطة فارقة في التزامنا الدائم بتأهيل الجيل القادم من قادة مجالات الهندسة، الصيدلة، القانون، التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الأعمال، والإعلام، وإعدادهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات والممارسات المهنية اللازمة، ويُجسد الاحتفال بإنجازات طلبتنا التزام الهيئة الأكاديمية، من خبراء وباحثين وطلاب بالسعي المستمر لتحقيق التميز الأكاديمي. كما يُعد هذا الحفل دليلاً واضحاً على طموح جامعة العين لدفع الابتكار والبحث العلمي إلى مستويات جديدة، وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية تسهم في إعداد قادة المستقبل».

جامعة العين
العين
نهيان بن مبارك
أبوظبي
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