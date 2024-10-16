«الإمارات للعمل البيئي» يناقش مستهدفات «ازرع الإمارات»

دبي (الاتحاد)

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي في 2024، الذي ناقش دور البلديات في كل إمارات الدولة في تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، خلال الفترة المقبلة، بجانب استعراض سبل دعم المجتمعات المستدامة في عددٍ من الملفات الحيوية.

ويأتي الاجتماع الذي عقد افتراضياً، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة، لجهود البلديات والجهات المعنية بالدولة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشاريع ومبادرات العمل البيئي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في الإمارات.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «يأتي الاجتماع في توقيت مثالي بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني (ازرع الإمارات)، وما يتبعه من حملة متكاملة والإعلان عن المركز الزراعي الوطني، وهو ما يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات نحو تعزيز أمنها الغذائي المستدام، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية الاستراتيجية».

وأضافت: «سيكون هناك دمج للجهود الوطنية في تعزيز الزراعة على المستويات كافة، بمشاركة الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص وكل أفراد المجتمع، وبالطبع سيكون للبلديات دور أساسي في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، لما تنطوي عليه مسؤوليات البلديات في الإشراف على المزارع والمساهمة في تقديم الدعم للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية في كل إمارات الدولة، وسيقع على هذا المجلس الموقر مسؤولية كبيرة في هذا الجانب لسنوات قادمة». واختتمت معاليها: «على الرغم من وجود هذا الزخم من الملفات والمسؤوليات، إلا أننا قادرون معاً على تحقيق المزيد من الإنجاز وتجاوز توقعات قيادتنا الرشيدة في تفعيل دور البلديات في مسيرة الإمارات نحو خلق المزيد من المجتمعات المستدامة، بل وجعل تلك المجتمعات مساهم رئيس في مسيرة الإمارات من خلال كل أفرد المجتمع».

واستعرض الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي تفاصيل البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» ودور البلديات في تعزيز البرنامج بالشراكة مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص والمساهمة في إشراك أفراد المجتمع في الفعاليات والمبادرات المقبلة.

بجانب ذلك، ناقش الاجتماع توصيات الاجتماع السابق في «الأدلة البلدية الموحدة 2024»، و«مستجدات مشاريع الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026»، والحملة الوطنية لمكافحة البعوض، و«الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2030»، ومتطلبات الجهود التنسيقية على المستوى الخليجي، بما يشمل مشاركة الوزارة في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الذي سيعقد في الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية، ومراجعة كود البناء الخليجي الاسترشادية المعتمد في عام 2023.

كما ناقش الاجتماع مخرجات مشاركة الوزارة في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاركة في معرض البحرين الدولي للحدائق 2025. كما تناول الاجتماع مشاركة الوزارة في الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهي المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال القمة الأولى للمبادرة التي عقدت بالرياض عام 2021 بهدف إنشاء منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتشجيع الدعم الدولي للجهود الإقليمية.

وناقش الاجتماع مستجدات «نعمة» المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، والاستعداد الوطني لدعم القدرات والإمكانات تجاه المخاطر البيئية، ومستجدات المستهدفات الوطنية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة.