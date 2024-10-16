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علوم الدار

ضمن فعاليات مجالس المستقبل العالمية 2024.. «مركز الابتكار» يستعرض استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي

المشاركون في اجتماع اللجنة العليا لمركز الابتكار الغذائي
17 أكتوبر 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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بحثت اللجنة العليا لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات، سبل إطلاق مبادرات نوعية تساهم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وكيفية استثمار الإمكانات الهائلة التي تتيحها التقنيات الحديثة لتسريع الوصول إلى حلول فعالة لاستدامة الغذاء.
ترأس الاجتماع الذي عقد خلال فعاليات مجالس المستقبل العالمية 2024 التي انطلقت في دبي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، معالي الدكتورة آمنة بن عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيسة مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بحضور سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الرئيس المشارك لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات. كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات، إضافة إلى ممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش الاجتماع صياغة رؤى جديدة لعمل مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، وترسيخ مكانته منصة للبحث وتطبيق الأفكار الجديدة، انطلاقاً من النجاحات التي حققها المركز بعد عام على تأسيسه من قبل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
معايير عالمية
أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير الكوادر الوطنية القادرة على قيادة هذا المجال. وأضافت معاليها أن الاجتماع الثاني للجنة العليا لمركز الابتكار الغذائي أتاح الفرصة لاستعراض مستجدات المشاريع القائمة والتوجهات الاستراتيجية التي يسعى المركز إلى تحقيقها.
وأشارت معاليها إلى أنه من المهم خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والجهات الرائدة في مجالات الابتكار الغذائي، يتم من خلالها التركيز على كيفية احتضان الأفكار والابتكارات المتقدمة وتطبيقها على أرض الواقع، تمهيداً لتقييم أثرها وتوسيع نطاق تطبيقها على المستوى الوطني، وصولاً إلى المستوى العالمي.
كما شددت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على الدور الحيوي الذي يلعبه مركز الابتكار الغذائي في دعم أهداف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يتضمن عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية، واستدامة الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
استثمار الأفكار الجديدة
قال سعيد العطر: «إن مركز الابتكار الغذائي في الإمارات يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في استثمار الأفكار الجديدة وتحويلها إلى مشاريع واقعية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وقد استطاع المركز بعد مرور عام على تأسيسه، توفير بيئة مناسبة لتطوير المبادرات المبتكرة وقطع أشواط طويلة نحو بلورة مفهوم وطني متقدم للأمن الغذائي، استناداً إلى الخبرات والرؤى المشتركة لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) والمنتدى الاقتصادي العالمي، وعدد من المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة».

الأمن الغذائي
مجالس المستقبل العالمية
الاستدامة
دبي
المنتدى الاقتصادي العالمي
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