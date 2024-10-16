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علوم الدار

«الإمارات معك يا لبنان».. أصحاب الهمم وذووهم وكوادر «زايد العليا» ينظمون «تبرع»

متطوعون ومتبرعون خلال الحملة (الصور من وام)
17 أكتوبر 2024 01:02

أبوظبي (وام)
نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس في مقرها ضمن مشاركتها في حملة «معك يا لبنان»، حملة تبرع على مستوى المؤسسة والمراكز التابعة لها بمشاركة أصحاب الهمم منتسبيها وأولياء أمورهم، مع كوادرها الوظيفية، من خلال التبرع بشراء الاحتياجات المتنوعة، حسب القوائم المحددة من قبل الهلال الأحمر، للمساهمة في دعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات المستحقة.

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة: إن مشاركة زايد العليا في هذه الحملة الإنسانية «معك يا لبنان»، تأتي توافقاً مع جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة الأشقاء اللبنانيين المتضررين، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة ودعم استقرار المجتمعات المتضررة، والتخفيف على الشعوب المتأثرة، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها.

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 وأضاف: إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم دائماً تبادر إلى التضامن مع الحملات الوطنية، لاسيما الإنسانية منها، انسجاماً مع إرث المغفور له، بإذن الله تعالى، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مد يد العون والمساعدة والإغاثة لكافة المتضررين والمتأثرين إزاء الحروب والصراعات، وتجسيداً للمبادئ الإنسانية السامية والقيم الأخوية النبيلة الداعية إلى التكافل والتعاون والتآزر والتضامن.

وتقدم عبد الله الحميدان بالشكر إلى المسؤولين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استجابتهم لطلب زايد العليا للمشاركة في الحملة، موضحاً أن المشاركة في الحملات الإنسانية من قبل المؤسسة تُعبر عن كينونة المجتمع الإماراتي المتنوع وهويتها الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين والجرحى والمصابين.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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