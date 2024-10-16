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الخارجية تستقبل وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

الخارجية تستقبل وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
17 أكتوبر 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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التقى سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، خافيير كاستيلانوس موسكيرا، وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي.
وناقش الجانبان، خلال المحادثات، تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية الإقليمية، وعلى المستوى العالمي.
وقال الشامسي: «تؤكد الجهود المتفانية لدولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التزام دولة الإمارات بتقديم الإغاثة العاجلة للجميع حول العالم، والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية الحرجة، حيث تعكس هذه الجهود القيم وروح العطاء المتأصلة في جميع فئات المجتمع الإماراتي، وتسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة التي تقدم الدعم العاجل للشعوب حول العالم. كما ستستمر دولة الإمارات من خلال هيئات الإغاثة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، في ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها».
من جانبه، قال خافيير كاستيلانوس: «يلتزم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتعزيز الشراكات والتعاون بشأن العمل الإنساني، لتقديم الدعم لمن يحتاج إليه، وتعزيز الحلول المستدامة بما يعود بالفائدة على الإنسانية جمعاء، وتُعد الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم الدعم للأفراد كافة غايةً في الأهمية، وضروريةً لمعالجة التحديات العالمية التي تواجهنا اليوم. كما نؤمن بأنه من خلال العمل المشترك، يمكننا تحقيق تأثير إيجابي يمتد عبر الحدود لتلبية الاحتياجات الإنسانية».
ويؤكد الاجتماع التزام الجانبين بالتعاون الفعال لمواجهة التحديات المُلحة، وتعزيز الجهود المشتركة لتقديم الدعم الإنساني لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.

وزارة الخارجية
أبوظبي
الصليب الأحمر
الهلال الأحمر
الإمارات
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