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مدير الديوان الأميري بالفجيرة يجتمع مع وفد وزارة الطاقة

مدير الديوان الأميري بالفجيرة يجتمع مع وفد وزارة الطاقة
17 أكتوبر 2024 01:01

الفجيرة (وام)

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عقد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، اجتماعاً مع فريق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، بشأن «مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان»، والذي ضم المهندس حسن المنصوري، وكيل الوزارة، والمهندس محمد الميل، والمهندس يوسف عبدالله، وكيلي الوزارة المساعدين. 
وتم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التحديات التي تواجه الإمارة في مجالات النقل المتكامل، والمستقبل الخضري، والرقمنة والبيانات الذكية، والنقل السككي والإسكان، وبحث عدد من المبادرات والمواضيع المقترحة، وأفضل الممارسات المتبعة في الإمارة المرتبطة بمسارات المجلس.
وأشار مدير الديوان الأميري إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتقديم أشكال الدعم كافة، لتحقيق رفاهية المواطن، وإسعاده، وتنفيذ البنى التحتية المتميزة، وفق أرقى التقنيات العالمية، منوهاً بأن القيادة الرشيدة تبذل جهوداً كبيرة لإسعاد المواطنين، وتحقيق جودة الحياة، ورفع المستوى المعيشي، لمواكبة ركب التنمية المستدامة والتطورات المستقبلية في الدولة.
حضر الاجتماع إلى جانب وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية، عدد من مديري الدوائر المعنية في حكومة الفجيرة.

الديوان الأميري
الفجيرة
وزارة الطاقة والبنية التحتية
محمد سعيد الضنحاني
النقل المتكامل
حمد بن محمد الشرقي
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