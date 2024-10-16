الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد الزعابي يسهم بـ 1.5 مليون درهم دعماً لـ«وقف ساند»

أحمد جمعة الزعابي
17 أكتوبر 2024 01:01

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
900 لاعب يخوضون «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» في الصين
«فريدا» تُحلق بكأس الوثبة في السويد

قدم معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، إسهاماً مالياً بقيمة 1.5 مليون درهم لدعم مبادرة «وقف ساند» التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي؛ بهدف جمع 30 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي مستدام يخصص ريعه لدعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع.
وثمَّن علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مساهمة معاليه وسرعة الاستجابة لدعم المبادرة المجتمعية الإنسانية خلال الأيام الأولى لإطلاقها.
وقال المطوع إن المجتمع بأطيافه وشرائحه المختلفة في دولة الإمارات ينبض بالخير وقيم البذل والعطاء، لافتاً إلى أن الإسهامات الإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء تعّبر عن لُحمة المجتمع وتكاتف أفراده مع مؤسساته في دعم المبادرات الخيرية والمشاركة في تحقيق رفعته وتقدمه، وترسيخ دعائم التعاضد والتكافل الاجتماعي.
وأضاف أن مبادرة «وقف ساند» تمثل فرصة إنسانية لدعم المبادرات المجتمعية التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في ميادين العمل الإنساني والخيري.
ودعا المطوع أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم المبادرة المجتمعية والمشاركة في هذا السباق الإنساني النبيل، ومساندة الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع «أوقاف دبي» أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود».

أحمد الزعابي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
هيئة تنمية المجتمع
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
الإمارات
آخر الأخبار
900 لاعب يخوضون «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» في الصين
الرياضة
900 لاعب يخوضون «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» في الصين
اليوم 12:30
«فريدا» تُحلق بكأس الوثبة في السويد
الرياضة
«فريدا» تُحلق بكأس الوثبة في السويد
اليوم 12:05
سيرينا.. جراحة في العنق!
الرياضة
سيرينا.. جراحة في العنق!
اليوم 11:52
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب قبالة سواحل فانواتو
اليوم 11:49
مبارك المنصوري: تصدر الإمارات مؤشر «ميرسر» للمعاشات يبرز جهود تحسين حياة المواطنين
علوم الدار
مبارك المنصوري: تصدر الإمارات مؤشر «ميرسر» للمعاشات يبرز جهود تحسين حياة المواطنين
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©