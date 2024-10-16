أحمد الزعابي يسهم بـ 1.5 مليون درهم دعماً لـ«وقف ساند»

دبي (وام)

قدم معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، إسهاماً مالياً بقيمة 1.5 مليون درهم لدعم مبادرة «وقف ساند» التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي؛ بهدف جمع 30 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي مستدام يخصص ريعه لدعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع.

وثمَّن علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مساهمة معاليه وسرعة الاستجابة لدعم المبادرة المجتمعية الإنسانية خلال الأيام الأولى لإطلاقها.

وقال المطوع إن المجتمع بأطيافه وشرائحه المختلفة في دولة الإمارات ينبض بالخير وقيم البذل والعطاء، لافتاً إلى أن الإسهامات الإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء تعّبر عن لُحمة المجتمع وتكاتف أفراده مع مؤسساته في دعم المبادرات الخيرية والمشاركة في تحقيق رفعته وتقدمه، وترسيخ دعائم التعاضد والتكافل الاجتماعي.

وأضاف أن مبادرة «وقف ساند» تمثل فرصة إنسانية لدعم المبادرات المجتمعية التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في ميادين العمل الإنساني والخيري.

ودعا المطوع أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم المبادرة المجتمعية والمشاركة في هذا السباق الإنساني النبيل، ومساندة الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع «أوقاف دبي» أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود».