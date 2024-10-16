ولي عهد أم القيوين يستقبل سفير بلجيكا

أم القيوين (وام)

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، سعادة أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. وبحث سموه والسفير، خلال اللقاء، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير مملكة بلجيكا على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وأم القيوين خاصة.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.