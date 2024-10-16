«خيرية الشارقة»: 12 مليون درهم لدعم الأسر المنتجة والمساعدات

الشارقة (الاتحاد)

ذكرت جمعية الشارقة الخيرية أنها نفذت ما يزيد على 1395 مشروعاً خيرياً في عدد كبير من البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية، في إطار دعم وتمكين أرباب الحرف والمهن، بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليون درهم، إلى جانب تقديم حزمة من برامج المساعدات الشهرية للمسجلين بكشوف الجمعية من المواطنين والمقيمين داخل الدولة بتكلفة 10.1 مليون درهم خلال الفترة من مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري (2024)، وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يوافق السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: «انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تكثيف برامج المساعدات التي تعزز وتصون كرامة المعوزين، والتي تنصب على الدعم غير المباشر من خلال البحث عما يمكن أن يحقق للمستفيدين الاكتفاء الذاتي، وتحصيل احتياجات المعيشة من خلال كسب أيديهم، فقد تم تنفيذ جملة من المشاريع التي تجسد قيم الاستدامة والتمكين للمستفيدين، ومساعدتهم ليصبحوا أداة لدفع عجلة التنمية في مجتمعاتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأنفسهم».

وأكد أن مبدأ القضاء على الفقر أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والجمعية قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة الفقر من خلال المساعدات التي تلمس الاحتياجات الرئيسية للمعوزين.

وأشار إلى أن المشاريع المُنفذة شملت توزيع قوارب ومعدات الصيد للعاملين بحرفة الصيد، ودعم المزارعين، إلى جانب بناء محلات البيع وتزويدها بما تحويه من المبيعات كالخضراوات والفواكه، كما توسع المشروع في دعم العاملين بمهنة السواقة، وغيرها.