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قرقاش والصايغ يحضران حفل السفارة الصينية باليوم الوطني الـ 75

قرقاش والصايغ يحضران حفل السفارة الصينية باليوم الوطني الـ 75
17 أكتوبر 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه، مساء أمس، تشانغ بيمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 75 لبلاده.
حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات «ماندرين أورينتال» في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى لدولة ورجال الأعمال الصينيين وأبناء الجالية الصينية المقيمة في الدولة.
وأشاد السفير الصيني، في كلمته، بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بلاده ودولة الإمارات على الصعد كافة، منوهاً بأن بلاده تعتبر أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بمجال التجارة غير النفطية.

أنور قرقاش
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
فنلندا
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