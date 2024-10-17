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الحكومة الرقمية" في "جيتكس" تستعرض مشاريع ومبادرات الجهات الاتحادية في مجال التقنية

الحكومة الرقمية" في "جيتكس" تستعرض مشاريع ومبادرات الجهات الاتحادية في مجال التقنية
17 أكتوبر 2024 14:09

منصة الحكومة الرقمية في "جيتكس العالمي 2024" تأتي هذا العام بمشاركة واسعة تضم سبعاً وثلاثين جهة حكومية اتحادية في وقت تعزز فيه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التزامها بتبني تقنيات المستقبل والتي كان لها الأثر الإيجابي على مستوى الوفورات المالية للحكومة والأفراد خلال الأعوام العشرة الماضية بفعل أتمتة الخدمات وتحويلها إلى خدمات ذكية.

مبادرات ومشاريع متعددة توظف فيها أحدث التقنيات العالمية ضماناً لكفاءة الخدمات الحكومية وفاعليتها لتعزز في المقام الأول من تجربة المتعاملين وتواكب الاحتياجات المتسارعة للمجتمعات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحكومة الرقمية
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