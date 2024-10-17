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«القرية العالمية» تحتفي بافتتاح موسمها الـ 29

«القرية العالمية» تحتفي بافتتاح موسمها الـ 29
17 أكتوبر 2024 13:52

دبي (الاتحاد)

افتتحت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أبوابها لية أمس، احتفاءً بانطلاق موسمها التاسع والعشرين مع إطلاق أضواء ساطعة من حول بوابة العالم الشهيرة، لتزيّن سماء الوجهة، وسط مجموعة كبيرة من الزينة وقصاصات الأوراق الذهبية اللامعة. واستقبلت آلاف الضيوف، الذين شهدوا احتفالاً مبهراً جمع مختلف الثقافات.

وتضمّنت الأمسية عروضاً رائعة، بينها عرض «آينجا» الإيقاعي الشهير الذي يعتمد على قرع الطبول والقفز، حيث عبر العرض أمام الضيوف من بوابة العالم إلى داخل الوجهة للاستمتاع بـ«عالم أكثر روعة». واستضافت القرية العالمية العروض الثقافية الإماراتية الأصيلة «الليوا» و«الحربية» للترحيب بضيوفها خلال الليلة الأولى من الموسم عند البوابة الثقافية وبوابة العالم، وأظهرت هذه العروض المتميزة التراث الغني لدولة الإمارات. وقدِّم عرض الليزر والنار الجديد في «بحيرة التنين» الشهيرة في مشهد استثنائي خطف الأنظار، مُعلناً عن بداية موسم حافل.


 

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تستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً بدءاً من الساعة 4:00 عصراً، وتدعوهم لاستكشاف 30 جناحاً متنوّعاً، بما فيها الأجنحة الثقافية الـ 3 الجديدة، «العراق» و«الأردن» و«سريلانكا وبنغلاديش»، بالإضافة إلى الاستمتاع بأكثر من 250 من خيارات المطاعم والخوض بأكثر من 200 جولة ألعاب ومغامرة، وحضور مايزيد عن 40,000 عرض ترفيهي على امتداد الموسم. ويمكن حضور هذه العروض في المسرح الرئيسي ومسرح الأطفال، بجانب العروض المتجوّلة في كل أرجاء القرية العالمية.

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