شروط "موسم الصيد بالصقور"

يسمح للصقارة المرخصين بصيد طائر الحباري



إلى أن الصيد يسمح فقط للصقارة المرخصين بصيد طائر الحباري المكاثرة بالأسر، وذلك خلال موسم الصيد التقليدي البري "الصيد بالصقور".

المحدد في الفترة من عشرين 20 أكتوبر الجاري وحتى عشرين 20 يناير ألفين وخمسة وعشرين 2025.



الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة

بحيث يجب الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة والخاصة والغابات والمنشآت البترولية والعسكرية والمناطق السكنية مسافة لا تقل عن كيلومترين.



المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات

ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر 18 عاما، وأن يكون الصقر مسجلا في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.



منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"



ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي “الصيد بالصقور”، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".



خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة "إصدار ترخيص صيد بالصقر"

ويتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة "إصدار ترخيص صيد بالصقر"، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونيا عبر منظومة "تم" بشكل فوري.



الالتزام بالاشتراطات البيئية برخصة الصيد بالصقور

وعلى المرخص له الالتزام بالاشتراطات البيئية برخصة الصيد بالصقور والتقيد بممارسة الصيد، خلال الفترة من شروق الشمس وإلى غروبها، والالتزام بالفترة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط والذي حددته الهيئة لهذا الموسم ألفين وأربعة وعشرين ألفين وخمسة وعشرين 2024-2025.



حظر صيد جميع أنواع الحيوانات والطيور والزواحف البرية

ويحظر القانون صيد جميع أنواع الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والتسبب في إزعاجها داخل الإمارة ما عدا طائر الحبارى المكاثرة بالأسر بعد الحصول على رخصة الصيد البري (الصيد بالصقور) من الهيئة بصفتها السلطة المختصة.



منع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره



كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره ويمنع نقل ترخيص الصيد إلى شخص آخر. ويجب أن يتم حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب، ويجب الحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء القمامة.









