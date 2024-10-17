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مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشارك في حملة  "الإمارات معك يا لبنان"

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشارك في حملة  "الإمارات معك يا لبنان"
17 أكتوبر 2024 14:19

حملة " الإمارات معك يا لبنان " التي انطلقت على مستوى الدولة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
كانت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أحد رموزها اليوم والتي بادرت المؤسسة بتنظيم حملة تبرع على مستوى المؤسسة والمراكز التابعة لها بمشاركة من أصحاب الهمم منتسبيها وأولياء أمورهم، مع كوادرها الوظيفية من خلال التبرع بشراء الاحتياجات المتنوعة حسب القوائم المحددة من قبل الهلال الأحمر، للمساهمة في دعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات المستحقة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
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