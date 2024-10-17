حملة " الإمارات معك يا لبنان " التي انطلقت على مستوى الدولة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

كانت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أحد رموزها اليوم والتي بادرت المؤسسة بتنظيم حملة تبرع على مستوى المؤسسة والمراكز التابعة لها بمشاركة من أصحاب الهمم منتسبيها وأولياء أمورهم، مع كوادرها الوظيفية من خلال التبرع بشراء الاحتياجات المتنوعة حسب القوائم المحددة من قبل الهلال الأحمر، للمساهمة في دعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات المستحقة.





مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشارك في حملة "#الإمارات_معك_يا_لبنان"



تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/SJB3WYHHTi — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 16, 2024