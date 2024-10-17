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علوم الدار

«الهوية والجنسية» تعلن عن توسيع نطاق الدخول وفترة البقاء لرعايا الهند

«الهوية والجنسية» تعلن عن توسيع نطاق الدخول وفترة البقاء لرعايا الهند
17 أكتوبر 2024 15:27

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند الحاصلين على إقامة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتشمل كذلك الحاصلين على تأشيرات سياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتمديد فترة البقاء بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقًا للنظام المعمول به في الدولة ،على ألا تقل مدة صلاحية التأشيرة وجواز السفر عن 6 أشهر.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن منح رعايا جمهورية الهند من حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وحرص القيادة الحكيمة بالبلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع مستوى التجارة البينية واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والخبرات إضافة إلى دعم مكانة الإمارات كمركز سياحي واقتصادي عالمي.
كما أعلنت الهيئة عن الجدول المحدث لرسوم الخدمات المقدمة لرعايا جمهورية الهند بناءً على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن حيث بلغت رسوم إصدار تأشيرة دخول بمدة صلاحية 14 يوماً لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبية والمملكة المتحدة 100 درهم، في حين بلغت رسوم تمديد تلك التأشيرة لمدة 14 يوماً أخرى 250 درهماً وبلغت رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يوماً 250 درهماً.

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