"الاتحاد للطيران" تسير رحلات يومية إلى دوسلدورف وكوبنهاغن

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن تعزيز شبكة وجهاتها الأوروبية، وتبدأ اعتبارا من مطلع أكتوبر 2025، بتشغيل رحلات يومية إلى كل من دوسلدورف في ألمانيا وكوبنهاغن في الدنمارك.

وتشهد دوسلدورف زيادة كبيرة على جدول رحلاتها الحالي لتصبح خدمة يومية.





ويمثل هذا التوسع إضافة أربع رحلات أسبوعية، ما يوفر للمسافرين مزيدا من المرونة وخيارات الربط السلسة على مدار العام وفي كافة المواسم.

كما سيتم تعزيز خدمة كوبنهاغن من خمس رحلات أسبوعية إلى رحلات يومية.





وتضيف هذه التغييرات رحلتين أسبوعيتين إضافيتين إلى العاصمة الدنماركية، ما يعزز من حضور الاتحاد للطيران في اسكندنافيا.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران "يمثّل هذا التحول إلى رحلات يومية إلى دوسلدورف وكوبنهاجن، فصلا في توسعنا في القارة الأوروبية، ويعكس التزامنا بتوفير سبل اتصال متزايدة بين أبوظبي والمدن الأوروبية الرئيسية".