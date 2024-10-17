سلطان القاسمي يتسلم جائزة النيل للمبدعين العرب 2024

تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، جائزة النيل للمبدعين العرب للعام 2024 من معالي أحمد فؤاد هنّو وزير الثقافة في جمهورية مصر العربية.

وتعتبر الجائزة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة أرفع وأعلى الجوائز في المجال الثقافي، للشخصيات العربية البارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص شكره على التكريم من جمهورية مصر العربية، والتي لها أياد بيضاء على الثقافة العربية في العلم والمعرفة والعطاء لكل من يستعين بها ويرتادها فيجد فيها من الثقافة والتعليم والتاريخ والخير الكثير، ويرتبط تاريخها بمسيرة سموه التعليمية والثقافية والأدبية منذ المرحلة الجامعية التي تخرج فيها سموه من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وتبادل سموه، خلال الاستقبال بمقر الجامعة الأميركية بالشارقة، الأحاديث الودية مع معالي أحمد فؤاد هنّو، مستذكراً أيام دراسته بالجامعة وما كانت عليه الأنشطة الثقافية والأدبية والمسرحية ودور الكتب المتنوعة والعديدة والتي عملت على تكوين شخصيات الطلبة وصقلتها ومن بينهم سموه، مشيرا إلى دور مصر الكبير بمختلف المجالات في الارتقاء بالمجتمعات ونشر العلم والأدب والثقافة.

وألقى معالي أحمد فؤاد هنّو وزير الثقافة المصري، كلمةً بمناسبة التكريم، نقل فيها تهاني وتبريكات قيادة وشعب مصر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذا التكريم المُستحق؛ وقال : يشرفني اليوم على المستويين الشخصي والسياسي أن أقدّم جائزة النيل للمبدعين العرب 2024 إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمثقّف من الطراز النادر الرفيع، تقديراً من بلده الثاني جمهورية مصر العربي.

وأشار معالي أحمد فؤاد هنّو إلى الأدوار الكبيرة التي عمل عليها صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مسيرة سموه في مجال الثقافة.

واختتم معالي وزير الثقافة المصري كلمته بتقديم الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على كل ما يقدمه للثقافة ولما يكنه لشعب مصر ومثقفيها وأدبائها وكُتّابها من تقدير خاص، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية.

وفي نهاية حفل التكريم، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلّم هدية من معالي أحمد فؤاد هنّو وزير الثقافة المصري، وهي موسوعة شاملة لتاريخ مصر القديمة تتضمن عددا من المجلدات القيّمة.

كما يُحسب لسموه إنشاء العديد من المشروعات الثقافية غير المسبوقة والمبتكرة التي تُقرّب القراءة والكتاب من كافة أفراد المجتمع مثل مشروع ثقافة بلا حدود، ومكتبة لكل بيت، وبيت الحكمة، والمكتبات العامة 2019.

كما يأتي تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، بجائزة النيل للمبدعين، على مُجمل ما ظلّ يقدمه سموه منذ عدة عقود إلى الثقافة العربية في كافة ضروبها وأهلها من المثقفين والأدباء والشعراء والكُتّاب والفنانين والمؤرخين، وغيرهم، من دعم سخي واهتمام لا محدود، وتشجيع وتعزيز وتقدير لأدوارهم في صنع الحياة الراقية والارتقاء بالمجتمعات.

وسبق لسموه الفوز بالعديد من الجوائز والألقاب من المؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف الدول العربية والعالم، كأحد كبار المفكرين والمثقفين وداعمي الثقافة وناشريها وواضعي أسسها والحريصين على أهميتها في بناء المجتمع وصلاح أفراده.