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بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بصرف 27 مليون درهم مكرمة للصيادين في دبي

بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بصرف 27 مليون درهم مكرمة للصيادين في دبي
17 أكتوبر 2024 19:18

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بصرف مبلغ 27 مليون درهم كمكرمة مالية تمنح للصيادين في إمارة دبي. 
تهدف المكرمة لدعم الصيادين الداعمين لمهنة الصيد الحرفي التقليدي، إسهاماً في تعزيز وتنظيم عمليات الصيد المستدام وزيادة المخزون السمكي للإمارة.
سيتم صرف المكرمة من خلال التنسيق بين هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والصيادين.

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