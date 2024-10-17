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علوم الدار

«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ51 للمساعدات الإغاثية على قطاع غزة

جانب من عملية "طيور الخير"
17 أكتوبر 2024 19:53

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية «طيور الخير» للإسقاط الجوي الـ 51 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة، مواصلةً جهودها المستمرة لدعم الأهالي في المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها.
وبلغ إجمالي المساعدات، التي أسقطت منذ انطلاق عملية «طيور الخير»، 3463 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
وشكلت دولة الإمارات، من خلال عملية طيور الخير، لوحة إنسانية، أسهمت في رفع معاناة النازحين من جراء الحرب وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
شملت المساعدات مواد غذائية وإمدادات ضرورية لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع، وذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقوم به دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن عمليات الإسقاط توقفت لفترة بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة ويعد ذلك إجراءً وقائياً لضمان سلامة الفرق والمنشآت والمعدات وتعزيز الإجراءات الأمنية وفي مثل هذه الحالات يعتبر من الأولويات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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المصدر: وام
طيور الخير
غزة
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