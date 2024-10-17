"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

يكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والمد الثاني عند الساعة 02:06، والجزر الأول عند الساعة 19:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:32.

أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والمد الثاني عند الساعة 22:53، والجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.