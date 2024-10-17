إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أمس، إلى هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، ناتجة عن وقوع الدولة تحت تأثير حالة جوية تستمر حتى اليوم الجمعة، والتي نجمت عن تحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عُمان، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة.

وأفادت تقارير المتابعة للحالة الجوية التي يجريها المركز الوطني للأرصاد بأن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود المنخفض الجوي على سواحل سلطنة عُمان مع سحب مختلفة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة، صاحبها سقوط أمطار خفيفة.

ووفقاً للمركز فإن من المتوقع تحرك السحب تدريجياً باتجاه مناطق مختلفة من الدولة خلال اليوم والغد، تبدأ شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق.

وتفصيلاً، أدى منخفض جوي سطحي من الشرق، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى أن تتأثر الدولة بطقس مغبر وغائم جزئياً، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وتقع الدولة تحت تأثير حالة جوية حتى اليوم الجمعة، نجمت عن تحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عُمان، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة.

وأشار المركز إلى تأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي، تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، كما يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وتوقع المركز، أن تزداد كميات السحب خلال تلك الفترة على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات مع البرق والرعد أحياناً، وقد تسقط بعض حبات البرد على مناطق محدودة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع حركة السحب، ومثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وساد أمس طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.