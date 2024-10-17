توعية مزارعي أبوظبي بالاحتياطات اللازمة خلال تقلبات الجو

أبوظبي (الاتحاد)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة خلال التقلبات الجوية، وذلك في المزارع والعزب لسلامة الممتلكات والعاملين، وتثبيت جميع الأجسام القابلة للتطاير، والابتعاد عن تجمعات المياه بين المزارع والعزب، ووضع المعدات الزراعية في أماكن آمنة، وضرورة اتباع التنبيهات الواردة من شرطة أبوظبي والجهات المختصة، والتنبيه على العاملين في المزارع والعزب بعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

ودعت الهيئة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة، وتوخي الحذر والحيطة لتجنب مخاطر التقلبات الجوية على المزرعة والعزبة والعمال والمحاصيل، وخاصة محاصيل الخضار وأشجار النخيل.

وتنصح الهيئة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد، وعدم غمرها بالمزروعات ما يهدد سلامة المحصول، مع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع في التيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

وبالنسبة للثروة الحيوانية تنصح الهيئة بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة، مع ضرورة مراقبة الصحة العامة لحيوانات العزبة، وفي حال الشك في إصابتها بأي أعراض يجب مراجعة الطبيب البيطري لفحصها وإعطائها العلاج المناسب.



مخزون الأعلاف

كما تنصح الهيئة بضرورة حماية مخزون الأعلاف من خلال الإبقاء على وجودها في مخازن محكمة الإغلاق مع أهمية تغطيتها بأغطية تحول دون تعرضها للرطوبة والأمطار، وضرورة وضع الأعلاف على طاولات من الخشب أو غيره لحمايتها من الرطوبة. وفي حال تعرض بعض الأعلاف لمياه الأمطار يفضل فصلها وتجفيفها حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر ببقية المخزون.

أما بالنسبة للمزارع فتنصح هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بضرورة التأكد من عدم ترك الأدوات المتحركة، والمعدات في مهب الرياح لضمان عدم تطايرها، وإلحاق الأذى بالمزروعات أو البيوت المحمية، كما يجب التأكد من عدم وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة، وتلحق الضرر بالمزرعة، مع أهمية تجنب عمليات الصيانة أو البناء داخل المزرعة خلال الأجواء العاصفة حفاظاً على سلامة العمال.



البيوت المحمية

بالنسبة للإرشادات والنصائح الخاصة بالبيوت المحمية تنصح الهيئة بضرورة تشغيل المراوح لتقليل الضغط داخل البيوت المحمية، وتشغيل المياه على ألواح التبريد لتقليل دخول الأتربة للبيت المحمي، والتأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي، وعدم تعرضه للتلف، والتأكد من عمل الكهرباء في المزرعة ومن سلامة وجاهزية المولد الكهربائي الاحتياطي، وأن مصارف المياه في أطراف البيوت المحمية مفتوحة بطريقة مناسبة بحيث لا تدخل المياه إلى الداخل، كما ينصح أيضاً بأهمية إيقاف العمليات الزراعية داخل البيوت المحمية أثناء فترة التقلبات الجوية حرصاً على سلامة العمال.

وتؤكد الهيئة أهمية رش المحصول وقائياً بأحد المبيدات الفطرية العامة في حال ارتفاع الرطوبة، وانخفاض درجات الحرارة وبعد هطول الأمطار مباشرة، وذلك للتقليل من احتمالية إصابة المحصول بالأمراض الفطرية.