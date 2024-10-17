«إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» لإمارة أبوظبي يطلق منظومة التدريب والتمارين

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، خلال مشاركته في معرض «جيتكس 2024»، «منظومة التدريب والتمارين» كجزء من منصة إدارة الأزمات، بهدف تعزيز الجاهزية والاستجابة من خلال تقديم برامج تدريبية تخصصية ومحاكاة التمارين المشتركة لمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتنقسم المنظومة إلى جزأين رئيسيين، هما منصة التدريب التخصصي ومنصة التمارين والتقييم، والتي تعزز ثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال تقديم البرامج التدريبية التخصصية التي تساهم في تطوير الإمكانيات وبناء القدرات لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى توفير فرص للجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي لتطوير مهارات التعامل مع الأزمات، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة عند حدوث أي طارئ.

وتوفر المنظومة نظاماً آلياً يسهّل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب تصميم التمارين وتنفيذها وتقييمها ومتابعة فرص التحسين الكفيلة بتعزيز الجاهزية لدى الجهات المعنية.

وتسهم المنظومة في تعزيز الاستعداد وكفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال توفير بيئة متكاملة للتدريب والتمارين، ما يساهم في تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات لرفع مستوى الجاهزية المشتركة.

كما توفر المنظومة قاعدة بيانات متكاملة، وتعمل على تحليل متطلبات مرحلة التخطيط للتمارين ومتابعة أداء فرص التحسين الناتجة عن التمارين المشتركة، فضلاً عن إعداد سيناريوهات واقعية وتجارب تمارين مبتكرة باستخدام أدوات المحاكاة المتقدمة.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «يعكس إطلاق هذه المنظومة التزامنا بتعزيز مستوى الجاهزية في الإمارة، ودعم رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ مكانة الإمارة كنموذجٍ رائدٍ عالمياً في مجال إدارة الطوارئ والأزمات. ونسعى في المركز إلى تعزيز مهارات الكوادر المعنية بالاستجابة للطوارئ والأزمات من خلال توفير منظومة تدريب شاملة ومتنوعة، نركز من خلالها على رفع مستوى الجاهزية والمرونة بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تحسين الاستجابة للأزمات وضمان سلامة المجتمع».

من جانبه، أوضح خليفة محمد عبيد الكعبي، رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن «منظومة التدريب والتمارين» تتسم بقدرتها على توفير الوقت وتقليل العمل اليدوي، وتحسين فعالية التمارين من خلال استحداث آليات جديدة تعزز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وتسهل آلية الوصول إلى البيانات والمعلومات، فضلاً عن استخدام أدوات المحاكاة عن طريق برنامج منصة إدارة الأزمات لدعم السيناريوهات والفرضيات بشكل أسرع وأكثر دقة.