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علوم الدار

راشد بن حميد يعتمد مشروع أكبر مركز بيانات محسن بالذكاء الاصطناعي

راشد بن حميد خلال جولته في المركز (من المصدر)
18 أكتوبر 2024 01:14

عجمان (وام)

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اعتمد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مشروع أكبر مركز بيانات محسّن بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الإمارات، والذي أنشأته شركة خزنة داتا سنتر بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
وقال، إن إمارة عجمان تفخر باحتضان المركز الأول للبيانات المحسن بالذكاء في الإمارات، والذي يجسد قوة الدولة في قيادة الابتكار بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن عجمان تمكنت من تلبية متطلبات قوة الحوسبة العالية وقابلية التوسع في الذكاء الاصطناعي.
وأضاف، أن المشروع الابتكاري يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في النموّ الرقمي والاقتصادي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر تمكين الوظائف لأصحاب المهارات العالية في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز سمعة الدولة كمركز استثماري للأعمال والذكاء الاصطناعي والابتكار.
وأشاد بجهود شركة خزنة والاتحاد للماء والكهرباء، ودورهما المهم في إطلاق مشروع نوعي سيلقي بظلاله الإيجابية على كافة نواحي الحياة، وسيعد نموذجاً مثالياً للإبداع في تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي
راشد بن حميد النعيمي
الإمارات
راشد بن حميد
دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
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