ملتقى شرطة أبوظبي القانوني يناقش مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملتقى القانوني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الداخلية ودائرة القضاء -أبوظبي، وذلك ضمن الجهود المبذولة في مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، وأفضل الممارسات في: تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة التشريعات، والخدمات القانونية الإلكترونية الحديثة.

وافتتح الملتقى اللواء ثاني بطي الشامسي - مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية- مؤكداً أنه يعد منصة فريدة تجمع نخبة من القانونيين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة التحديات القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني وتطوير البنية التحتية القانونية لمواكبة هذه التطورات.

وأثنى على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة التي حرصت على إرساء مبدأ سيادة القانون والعدالة على نحو جعلها دولة رائدة ومتميزة في مختلف المجالات.

وحضر افتتاح الملتقى اللواء عمران أحمد المزروعي - مدير قطاع الموارد البشرية- والقيادات الشرطية وكبار الضباط والخبراء المختصين من شرطة أبوظبي ومن الجهات الحكومية.

واستهلّت الفعاليات بعرض فيديو عن مسيرة شرطة أبوظبي التاريخية والتطويرية، ثم بدأت الجلسة العلمية بورقة العمل الأولى من وزارة الداخلية بعنوان (المنهجية التفاعلية لتطوير التشريعات القانونية) عن أهمية المنهجية في التعامل مع التحديات القانونية في عصر سريع التطور مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وأهداف المنهجية ومن أهمها ابتكار تشريعات مرنة تستجيب للتحولات السريعة في المجتمع والتكنولوجيا ومعالجة الفجوات القانونية بشكل استباقي.

وقدمت دائرة القضاء -أبوظبي ورقة العمل الثانية بعنوان (التحديات القانونية في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي) وتطرقت إلى اللائحة التشريعية للذكاء الاصطناعي والمبادئ الأساسية الخاصة بها ومفهوم (ساس الذكي) والخاص بتنبؤات القضايا.

وعرضت مديرية الشؤون القانونية ورقة العمل الثالثة بعنوان (الخدمات والأنظمة القانونية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي)، ونوهت إلى أن المديرية واكبت الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي بمجالات التقنية المتطورة، من خلال أنظمتها الذكية والرقمية، مما أسهم في تسريع المعاملات للمنتسبين ضمن جهودها التطويرية والريادية في إدارة وصياغة منظومة التشريعات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بالعمل الشرطي والخدمات والأنظمة الإلكترونية القانونية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واختتمت أعمال الملتقى بجلسة حوارية مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين؛ لمناقشة وطرح الأسئلة عن الملتقى والتحديات القانونية في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي نهاية الملتقى، تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين وتوجيه الشكر لكل من أسهم في تنظيمه والمشاركين والحضور على مساعيهم بالتعاون مع شرطة أبوظبي في بناء مستقبل قانوني أكثر تطوراً واستدامة.