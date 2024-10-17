«آيروس 2024» يعلن الفائزين في «تحدي الروبوتات»

مريم بوخطامين (أبوظبي)

تواصلت فعاليات النسخة 36 للمؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية، «آيروس 2024»، الذي تستضيفه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وتم أمس الإعلان عن أسماء الفائزين في جميع فئات مسابقات وتحديات الروبوتات، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية المتميزة.

وأكد السيد الهاشمي الرئيس الإعلامي للمؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية في نسخته أن المؤتمر فرصة علمية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة متعددة من المسابقات والميكانيكا الحيوية وعلم الأعصاب والمنتديات والنقاشات العالمية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وقال الهاشمي: إن المؤتمر يزوره خلال الفترة الحالية طلاب الجامعات لمتابعة آخر مستجدات العلوم التقنية ومشاهدة مجموعة واسعة من الابتكارات في مجال الروبوتات والتكنولوجيا، وسماع المناقشات المتنوعة التي تشمل «الأنظمة الذكية الاقتصادية» والتوسع الراهن في البحث والابتكار.

وشهد المؤتمر عرض 3344 ورقة علمية و9 تحديات عالمية و13 منتدياً علمياً و11 عرضاً تعليمياً قدمها وأشرف عليها أكثر من 77 متحدثاً.

وشهد آيروس 2024 الإعلان عن الفائزين في تحديات الروبوتات، التي شملت تحدي المركبات الأرضية، وتحدي الروبوتات رباعية الأرجل، وتحدي الإنشاءات الروبوتية، وتحدي التفاعل مع الأجسام المحيطة، وتحدي الروبوتات الغواصة، وتحدي سباق المركبات ذاتية التحكم، وتحدي مراقبة الصقور.

كما تم إعلان الفائزين بالجوائز التي يُقدّمها الرُعاة في الفئات التي تشمل أفضل ورقة بحثية، حول الروبوتات المعرفية في آيروس، برعاية جمعية الروبوتات الكورية، وجائزة أفضل ورقة بحثية لتحدي كأس الروبوتات في آيروس، برعاية كأس الروبوتات وجائزة أفضل ورقة تطبيقية في آيروس، برعاية معهد التحكم والروبوتات والأنظمة، وجائزة أفضل ورقة بحثية لطالب في المؤتمر وجائزة أفضل ورقة بحثية تُشارك في المؤتمر.

وتم الإعلان عن «جوائز اللجنة التوجيهية»، التي شملت جائزة (زميل آيروس) و(جائزة آيروس هاراشيما للتكنولوجيات المبتكرة)، وجوائز آيروس للخدمات المتميزة وجائزة (آيروس توشيو فوكودا يونغ المتخصصة)، إلى جانب تقديم جوائز المراجعين البحثيين.

وأسهمت الجلسة النقاشية بعنوان «تجسيد الأنظمة الذكية والميكانيكا الحيوية وعلم الأعصاب»، التي تحدث فيها الأستاذ الدكتور يوشيهايكو ناكامورا، رئيس قسم الروبوتات بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بتعزيز اهتمام المشاركين بالنقاشات المطروحة في الأساليب البحثية الجديدة لتطوير روبوتات ذات إمكانيات معززة تماثل قدرات البشر.

وشهد اليوم كلمات رئيسة تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات حول «الأنظمة الذكية الاقتصادية» و«تطبيق برنامج جي بي تي في الاتصالات»، و«التعلم متعدد الوسائط»،

وشهد أمس كذلك تنظيم سلسلة من المنتديات المتخصصة، لبحث قضايا مهمة تتصل بالروبوتات منها منتدى «الروبوتات الطبية والجراحية المستدامة».

كما عُقد منتدى يركز على الاتجاهات المستقبلية بعنوان «التعايش بين الإنسان والنماذج الافتراضية».

وبحث منتدى، بعنوان «هدف برنامج البحث والتطوير الطموح 3: تصور مستقبل التعايش بين الإنسان والروبوتات»، موضوع قدرة الروبوتات على إعادة صياغة حياة البشر وبيئات العيش، كما أقيمت أكثر من 80 ورشة عمل في تخصصات متنوعة.