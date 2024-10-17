«الصحة» تستعرض في تركيا إنجازاتها في زراعة الأعضاء

دبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المؤتمر العالمي لزراعة الأعضاء (TTS2024) الذي عقد في اسطنبول، مؤخراً، كراعٍ رسمي رئيس من خلال البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة». وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة الدولة الريادية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء على المستوى العالمي.

وعرضت الوزارة في المؤتمر تجربتها المتميزة في مجال زراعة الأعضاء التي تحققت نتيجة تكامل الجهود الاتحادية والمحلية والقطاعات الصحية والأكاديمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول المشاركة وتعزيز التعاون الدولي، والاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في مجال زراعة الأعضاء.

وأتيحت للوزارة فرصة حصرية لاستعراض البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء «حياة» خلال ندوة خاصة سبقت حفل افتتاح المؤتمر العالمي لزراعة الأعضاء TTS 2024. ما يمثل إنجازاً بارزاً يعكس ريادة الإمارات في تطوير البرامج الصحية المتقدمة، ويؤكد التزامها بتعزيز جهود التبرع وزراعة الأعضاء على المستويات المحلية والدولية.



«حياة»

وفي حين تم إجراء ألف عملية زراعة أعضاء في دولة الإمارات منذ بدء برنامج «حياة» عام 2017. فإن الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء تشير إلى أن الإمارات هي الدولة الأسرع نمواً في مجال التبرع بالأعضاء على مستوى العالم. في الوقت الذي تتصدر دولة الإمارات في مجال التبرع بالأعضاء ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي بـ 9.1 متبرع لكل مليون من السكان، في ظل كفاءة المنظومة الصحية والإمكانات المتطورة في الدولة من الناحية البشرية والتكنولوجية.



ريادة عالمية

وأكد الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن مشاركة الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الصحية الحكومية والخاصة، في هذا المؤتمر الدولي المرموق تعكس التزام الدولة بتحقيق الريادة العالمية في مجال زراعة الأعضاء.

مشيراً إلى أن ذلك يأتي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ووفق خطط واستراتيجيات تتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031.

وأضاف «حصلنا على فرصة حصرية لتقديم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في هذا المؤتمر الدولي البارز، مما أتاح لنا عرض إنجازات الإمارات في مجال زراعة الأعضاء أمام جمهور عالمي.



مكانة رائدة

أعرب الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخره بمشاركة دولة الإمارات كجهة راعية رسمية للمؤتمر العالمي لزراعة الأعضاء (TTS2024).

مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.