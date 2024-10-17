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علوم الدار

«البعثات الدراسية» ينظم لقاء تعريفياً لـ 4500 طالب وطالبة

خلال اللقاء التعريفي (وام)
18 أكتوبر 2024 01:14

أبوظبي (وام)

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نظّم «مكتب البعثات الدراسية»، لقاءً تعريفياً افتراضياً، للطلبة المواطنين المُتميّزين علمياً في الصف الثاني عشر، حضره أكثر من 4500 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، ويأتي اللقاء التعريفي في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميزيّن علمياً»، و«برنامج المنح الداخلية»، و«بعثة العلوم الإكتوارية»، وتوعيتهم بمتطلّبات التقديم داخل الدولة وخارجها.
وتضمّن اللقاء كلمة ترحيبية ألقاها جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، أكّد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم، والحرص على النهوض به، وتعزيز دوره ومكانته، والمتابعة المستمرّة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة لـ«مكتب البعثات الدراسية»، واهتمام سموه ورعايته الطلبة المُتميزين.
ودعا الرميثي الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، بما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.
وتم عرض فيلم وثائقي، خلال اللقاء، حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه.
الجدير بالذكر أنه تمّ فتح باب التسجيل في «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علمياً» خلال الفترة من 6 أكتوبر 2024 وحتى 7 نوفمبر المقبل.

البعثات الدراسية
مكتب البعثات الدراسية
الإمارات
الابتعاث
طلبة الصف الثاني عشر
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