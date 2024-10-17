السركال يتفقّد منشآت «الإمارات الصحية» في رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

قام الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بزيارة تفقدية إلى منشآت المؤسسة في إمارة رأس الخيمة، يرافقه الدكتور عصام الزرعوني، مدير إدارة المستشفيات، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، بهدف الاطلاع عن كثب على سير العمل ومتابعة تطوير الخدمات ودعمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تجربة المرضى وتحسين رحلة المتعاملين، حيث شملت الجولة مركز الصحة العامة ومراكز الرمس وجلفار والنخيل للرعاية الصحية الأولية ومستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله.

وأكّد الدكتور السركال أن هذه الزيارة تأتي في إطار ضمان تكاملية وجودة الخدمات التي تقدمها منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الإمارة، بما يدعم توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمات صحية بمعايير عالمية تستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تسهم في توفير رعاية صحية شاملة، بدءاً من خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية وصولاً إلى الخدمات التخصصية، مما يضمن تلبية جميع احتياجات أفراد المجتمع وتعزيز جودة حياتهم.

وخلال زيارته إلى مركز خدمات الصحة العامة، اطلع على برامج المركز ومبادراته المتنوعة، موجّهاً بضرورة تركيز الجهود على تحسين جميع نواحي تجربة المتعامل، ومشدداً على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتسريع مسيرة تحقيق أهداف الصحة العامة في الدولة، كما تفقد عدداً من مراكز الرعاية الصحية الأولية للاطلاع على سير العمل وسلاسة تقديم الخدمات في أقسامها المتنوعة باستخدام الحلول الرقمية المتطورة، لا سيما مشروع تحسين أداء العيادات عبر النهج القائم على البيانات ونظام نقل المرضى الإلكتروني، التي تم إطلاقها حديثاً.

وفي جولته في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، التي رافقه فيها الدكتور يوسف الطير، مدير المستشفى، زار الدكتور يوسف أقسام غسيل الكلى والعناية المركزة ومركز امتياز السكري، واطلع على مضخات الأنسولين الذكية التي تفحص مستويات السكر في الدم تلقائياً وتضخ الأنسولين حسب الحاجة، وتقنيات فحص وتشخيص شبكية العين لمرضى السكري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشملت الجولة أيضاً زيارة أقسام العلاج الطبيعي والطوارئ والمناظير، حيث اطلع على حزمة من خدمات المناظير التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التنظير الكبسولي للجهاز الهضمي وتنظير القولون والمستقيم بالتقنيات الذكية التي تسهم في تقليل معدلات الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم على المدى الطويل، مع التركيز على الحلول الصيدلية الذكية، مثل الصيدلية الروبوتية وخدمة الصرف الذاتي للأدوية، التي أشاد بها سعادته لدورها في تسريع الحصول على الأدوية بكفاءة تامة.

كما حرص السركال، خلال الزيارة، على لقاء طلاب الطب المتدربين، مؤكداً على دورهم المحوري في دعم مستقبل القطاع الصحي في الدولة.