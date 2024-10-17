عبدالله آل حامد: الإمارات تستبق تطورات التكنولوجيا المتقدمة

جنوب أفريقيا - كيب تاون (وام)

شارك المكتب الوطني للإعلام، بوفد يترأسه معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، في معرض ومؤتمر التسويق الرقمي والإعلام الذي أقيم في جنوب أفريقيا في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث التطورات والاتجاهات في هذا المجال، وتبادل الأفكار مع أبرز الخبراء والمختصين، بما يسهم في مواكبة المستحدثات العالمية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً ريادياً في توظيف واستثمار التكنولوجيا المتقدمة لخدمة مختلف فئات المجتمع بصورة تتجاوز توقعاتهم، وتدعم في الوقت نفسه البيئة الجاذبة للاستثمارات باعتبار ذلك مفتاح التنمية المستدامة وأداة مهمة لتحسين الكفاءة وترسيخ موقعنا الريادي على مؤشرات التنافسية العالمية كافة.

وقال معاليه: «برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة تسعى دولة الإمارات دوماً إلى مواكبة واستباق مختلف تطورات التكنولوجيا المتقدمة من حولنا من أجل ترسيخ ريادة الدولة على صعيد مختلف القطاعات، حيث يحظى تطوير المنظومة الرقمية في الدولة باهتمام متزايد من قبل القيادة الرشيدة، التي تؤكد ضرورة ترسيخ الجاهزية والتنافسية والمرونة ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وهو ما ظهرت نتائجه في تبوؤ الإمارات مراكز الصدارة على مستوى التحول الرقمي».

وتابع معاليه: «الإعلام ليس بعيداً عن هذا التطور، حيث نحرص على ترسيخ منظومة إعلامية تستعين بمختلف أدوات المستقبل المتطورة، بهدف مساعدتها على تقديم محتوى عالي الجودة وتفاعلي ومبتكر، يُعزز تواصلها مع الجمهور داخل وخارج الإمارات، ويدعم المشهد الإعلامي المتطور بالدولة ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع في قطاع الإعلام».

وشهد معالي عبدالله آل حامد والوفد المرافق له عدداً من جلسات المؤتمر التي تغطي المواضيع الأساسية التي تُشكل مستقبل التسويق الرقمي وتقدم استراتيجيات مبتكرة لوسائل الإعلام لتحقيق النجاح في بيئة التسويق الحديثة.