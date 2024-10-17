الإمارات تطلق مُسرِّع تكنولوجيا التجارة العالمية

دبي (الاتحاد)

أطلقت حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مُسرِّع تكنولوجيا التجارة العالمية، أمس، ضمن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية.

ودعت حكومة دولة الإمارات الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التجارية الحديثة إلى الانضمام إلى مُسرِّع تكنولوجيا التجارة، الذي يعد حاضنة أعمال مبتكرة تهدف إلى دعم هذه الشركات وتطويرها وتحويل ابتكاراتها الخلاقة إلى أعمال مربحة، بما يسهم في تشكيل الجيل التالي من التبادلات التجارية حول العالم، وبما يتوافق مع اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

ويأتي إطلاق مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية استمراراً للجهود التي تقودها حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتحفيز نمو التجارة العالمية باعتبارها أفضل وسائل تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام حول العالم، وذلك بعدما استضافت الدولة مطلع العام الحالي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي، الذي جرى التوافق خلاله حول «إعلان أبوظبي» الرامي إلى تسهيل تدفقات التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتوسيع نطاق عمل المنظمة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إطلاق مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة المساهمة في قيادة جهود تحفيز نمو واستدامة التجارة الدولية متعددة الأطراف، والقائمة على القواعد، عبر الاستفادة من أفضل تقنيات وأدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة وكفاءة وعدالة نظام التجارة العالمي.

وقال معاليه: «من خلال تبني أحدث أدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيسهم مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية في ترسيخ كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ودمج البلدان الأقل نمواً فيها وزيادة كفاءتها وقدرتها على تخطي التحديات، ما يعد فرصة مهمة لإعادة تعريف مستقبل التجارة العالمية، وجعلها أكثر كفاءة وشفافية واستدامة».

ومن جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يتماشى إطلاق برنامج مسرع تكنولوجيا التجارة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وأبوظبي التي تعد نموذجاً لتحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة وتطوير التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة في النظام التجاري. كما تمثل منصة Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ومنصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة، شهادة على التزامنا وجهودنا لدعم التقارب بين التجارة والتكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة والابتكارات التكنولوجية».