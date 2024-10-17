شراكات حكومية وبحثية لتعزيز أدوات الذكاء الاستراتيجي

دبي (الاتحاد)

وقّع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مذكرات تفاهم مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، لتعزيز أدوات الذكاء الاستراتيجي لحكومة دولة الإمارات، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وذلك ضمن فعاليات «مجالس المستقبل العالمية 2024» التي نظمت في دبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 500 من المسؤولين والخبراء والأكاديميين من 80 دولة.

وتسعى الشراكات الجديدة لتمكين الشركاء من الاستفادة من المحتوى الذي توفره منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، وتوظيفها في دعم جهود تسريع تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدراً عالمياً.

وتسعى مذكرة التفاهم مع «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، إلى تعزيز التعاون في العمل المناخي المؤثر الذي يدعم مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» على مستويات البيئة والاستدامة، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكوادر المواطنة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسرّع تحقيق أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقّع المذكرة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس المدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «تعزز هذه الشراكة الدور الأساسي الذي تلعبه المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالي الاستدامة والعمل المناخي».

وأضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «من خلال مساهمتنا في دعم (رؤية نحن الإمارات 2031)، نسعى إلى تعزيز الابتكار في حلول المناخ وتسريع جهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. العمل المناخي مسؤولية مشتركة، ومن خلال تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، تلتزم المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لدولة الإمارات والعالم أجمع»



تجربة ناجحة

أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تعزيز تبني أدوات الذكاء الاستراتيجي في منظومة العمل الحكومي، بما يرسخ تجربتها الناجحة في تعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال رؤى استراتيجية طموحة يتم العمل على تحقيقها بتضافر جهود كل الجهات المعنية وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.



محتوى معرفي وازن

أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن سعادته لتوقيع اتفاقية مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد مجالس المستقبل العالمية.

وأكد العلي أن «تريندز» يعمل من خلال باحثيه وخُبرائه ودراساته وبرامجه التدريبية واستطلاعات الرأي، على تقديم محتوى معرفي وازن يساعد كلاً من المختصين والأكاديميين والمؤسسات والهيئات على تحقيق أهدافها برؤى بحثية علمية وازنة، مؤكدا أن الاتفاقية ستسمح لتريندز بدعم رؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال الأبحاث وتقديم الدراسات والتحليلات حول مختلف القضايا الاستراتيجية والسياسات العامة.