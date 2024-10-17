«تريندز للبحوث والاستشارات» يدشن مكتبه الافتراضي في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي ماورو فييرا، وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتباً افتراضيّاً جديداً في العاصمة البرازيلية ساو بولو، في إطار سعيه لبناء روابط بحثية ومعرفية قوية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية في هذه المنطقة من أميركا اللاتينية.

جاء ذلك، في احتفالية لتريندز على هامش مشاركته راعياً ماسياً في أعمال منتدى البرازيل وأفريقيا 2024 في ساو باولو، وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن هذه الخطوة تُشكّل نقطة انطلاق تسهّل تبادل الخبرات والكوادر والتعاون في الإنتاج العلمي والمعرفي، ودعماً للتواصل المعرفي بين مراكز الفكر إقليميّاً ودوليّاً، وترجمةً لاستراتيجية المركز البحثية الشاملة، الهادفة إلى إنتاج معرفة وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات الاستشرافية.

وبيّن الدكتور محمد العلي، أن تدشين المكتب جاء ضمن جولة تريندز الحالية في أميركا اللاتينية، والتي ستشمل الأرجنتين، ولفت إلى أن جولات تريندز البحثية حول العالم تنطلق من رؤية قائمة على بناء الجسور والتواصل والتعاون بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والعلمية، إيماناً منه بأن أحد أهم أدوار مراكز الأبحاث هو الإسهام في الحوار الدولي، ومن ثَمّ بناء التصورات وتقديم الرؤى الرصينة والقراءات الاستشرافية للمستقبل، والعمل أيضاً كمنصات إقليمية ودولية لها دور دائم وممتدّ في «دبلوماسية مراكز الفكر»، ونشر المعرفة، ودعم جهود التنمية، والتصدي للتحديات كافة.



شراكات فاعلة

من جانبه، أوضح الباحث عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال، أن إطلاق «تريندز» مكتبه الافتراضي في ساو باولو، يعزز جهوده في توسيع قاعدة انتشاره وتحقيق أهدافه وخططه الاستراتيجية، بوصفه جسراً معرفيّاً عالميّاً، وحلقة وصل بين مراكز البحث والفكر في العالم العربي ومنطقة الخليج ومراكز البحوث والفكر في العالم، وأكد أن المكتب الافتراضي الجديد سيكون رافداً وداعماً للمقر الرئيس في أبوظبي، بالبحوث والدراسات والتقارير في مجالات عمل «تريندز» المختلفة، ما سيعكس تنوع الثقافات الأكاديمية والرؤى المعرفية التي ينشدها المركز في مجالات عمله البحثية.



مؤشر بالبرتغالية

وفي أول نشاط لمكتب ساو باولو، تم عرض وإطلاق النسخة البرتغالية من مؤشر نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وذلك في إطار حرص مركز تريندز على توسيع نطاق توعية المجتمعات التي تتحدث بتلك اللغة بأخطار جماعة الإخوان، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة أفكارها المتطرفة.

كما تم تنظيم حلقة نقاشية بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين، تناولت الخلاصات الرئيسية لهذا المؤشر، الذي يسعى أيضاً إلى قياس نفوذ جماعة الإخوان على مختلف المستويات في مختلف المناطق الجغرافية، وإلى أن يكون وسيلة منهجية رصينة لرصد وفهم التطورات المتعلقة بتنظيم الإخوان على المستويات كافة، السياسية، والاقتصادية، والإعلامية.



حوارات

أجرى باحثو مركز تريندز سلسلة من الحوارات مع عدد من الشخصيات المشاركة في منتدى البرازيل وأفريقيا 2024، تركزت حول سبل التعاون المشترك، ودور مراكز الفكر والبحث العلمي في سبر أغوار الموضوعات والأحداث العالمية، وتحليلها، وتقديم رؤى حولها تسهم في إيجاد حلول بناءة وصحيحة.

وقد كرَّم تريندز عدداً من هذه الشخصيات، لدورها وإسهاماتها في تعزيز المعرفة ونشرها.