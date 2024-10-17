الشيخة فاطمة: أصدق مشاعر المحبة والتبريكات للمرأة العُمانية

أبوظبي (وام)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة يوم المرأة العُمانية 2024. وفي ما يلي نص الرسالة:

(يطيب لي أن أتوجه بأصدق مشاعر المحبة والتبريكات لجلالتكم وللمرأة العمانية وللشعب العماني، بمناسبة يوم المرأة العمانية، كما يسعدني أن أشيد بدور جلالتكم الكبير في دعم وتمكين المرأة العمانية، تلك الجهود التي أصبحت نبراساً يضيء الطريق أمام كل امرأة عمانية، ودافعاً لها لتفيض بعطائها على أسرتها ومجتمعها ووطنها، حاملة أمانة المساهمة في مسيرة تطور سلطنة عمان الشقيقة وتقدمها، وذلك في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه.. وفقكم الله وسدد خطاكم لمزيد من التقدم والرخاء والازدهار لسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الحبيب).