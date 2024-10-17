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سعود بن صقر: ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع أميركا

سعود بن صقر خلال استقباله القنصل العام للولايات المتحدة (وام)
18 أكتوبر 2024 01:16

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان، برأس الخيمة، روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، ووفد مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، برئاسة، داني سيبرايت، رئيس المجلس.
وبحث سموه مع القنصل العام، ووفد المجلس، سبل تعزيز علاقات التعاون، والشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية في شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والقنصل العام، ووفد المجلس، من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال في رأس الخيمة، على الأهداف التنموية الطموحة للإمارة، وبيئتها المزدهرة لممارسة الأعمال، والفرص التي توفرها في مجال الاستثمار.
وأكد سموه أن الحوار البناء والمتواصل ركيزة أساسية لتعزيز أواصر الصداقة، وترسيخ علاقات التعاون، والشراكة، والروابط الإنسانية التي تجمع البلدين، بما يخدم التوجهات المشتركة والهادفة إلى صناعة مستقبل مشرق يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار للبلدين الصديقين.
حضر اللقاء ممثلون عن عددٍ من الشركات الأميركية الرائدة، من ضمنها، ديلويت، وجنرال موتورز، وبي دبليو سي، وبوينج، وأوراكل، ومسؤولون من السفارة الأميركية، وقنصليتها لدى الدولة، وكبار المسؤولين في رأس الخيمة.
وأعرب روبرت رينز، وأعضاء مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حسن الاستقبال والضيافة، مشيدين بمتانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وبالبيئة الاستثمارية المتنامية في إمارة رأس الخيمة.

سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
الإمارات
أميركا
الإمارات وأميركا
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي
مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي
داني سيبرايت
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