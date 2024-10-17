«الهلال الأحمر» ينظم فعالية بالعين دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»

العين (وام)

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة العين، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فعالية لدعم حملة «الإمارات معك يا لبنان».

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق.

شارك في الفعالية أصحاب الهمم وذووهم، إلى جانب مجموعة من موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تم التبرع بالمواد الغذائية والصحية وتعبئتها في صناديق الهلال الأحمر.

وقال الدكتور أحمد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر بالعين، إن المركز نفّذ، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فعالية لتجهيز الصناديق والطرود الغذائية والصحية لإغاثة الشعب اللبناني، استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تجسد الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع مؤسسات الدولة وجميع أفراد المجتمع.

وعبّر عدد من أصحاب الهمم عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في دعمهم.