الإمارات: السلام يتحقق بتكريس العدالة والكرامة وإتاحة الفرص للجميع

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن السلام لا يتحقق فقط بانتهاء الصراعات، وإنما بتكريس العدالة والكرامة وإتاحة الفرص للجميع، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني وأهالي الجولان السوري المحتل لهم الحق في تشكيل مستقبلهم وإدارة مواردهم والعيش في أمن وسلام، كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الحرب ضاعفت آثار الأزمة الإنسانية ووصلت بها لمستويات كارثية بسبب القيود الإسرائيلية.

وأعربت الإمارات، في بيان خلال اجتماع أممي، ألقاه محمد عرار، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، عن عميق القلق إزاء التحديات المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.. والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود، مشيرةً إلى أن تزايد القيود على وصول الفلسطينيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، له أثر خطير على قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقهم في تقرير المصير، وإدارة مواردهم الطبيعية.

وأشارت إلى أن منع المزارعين الفلسطينيين من رعاية أراضيهم يقوض الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى توقف قطاع صيد الأسماك في غزة عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت بالموانئ والقوارب والحدود المفروضة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت ندرة المياه وتدهور جودتها إلى استفحال الأزمة الإنسانية القائمة، وتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الوضع الصحي.

وأعرب البيان في هذا الصدد عن القلق البالغ إزاء التداعيات الكارثية لهذه الحرب على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بالإضافة إلى التأثير الجسيم على الأطفال، الذين يعانون من الأمراض، وسوء التغذية، والحرمان من التعليم بسبب الصراع المستمر.

وقال البيان: «جاءت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ عام لتُضاعف من آثار الأزمة الإنسانية وتصل بها إلى مستويات كارثية في جميع أنحاء قطاع غزة، بسبب القيود التي تم فرضها على الرعاية الصحية، والغذاء، والمياه النظيفة، والوقود، والأضرار الذي سببتها الحرب على الزراعة والبنية الأساسية الحيوية».

وأضاف: «التركيز على التنمية المستدامة لا يقل أهمية عن التعبير عن مخاوفنا الإنسانية العاجلة، فالاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية وتدهور المياه والأراضي والموارد الأخرى لا يؤثران فقط على الجيل الحالي، بل على الأجيال المقبلة أيضاً. ولذلك، فإن حماية وصول الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل إلى مواردهم الطبيعية هو حماية لحقهم في التنمية المستدامة».

وفي هذا الصدد، رحبت الإمارات بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، والذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وأكدت أنه من غير المقبول تجاهل القرارات والآراء الاستشارية الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - محكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الموارد الطبيعية.

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أن السلام لا يتحقق فقط بانتهاء الصراعات، وإنما بتكريس العدالة والكرامة وإتاحة الفرص للجميع، مشيرةً إلى أن الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، لهم الحق في تشكيل مستقبلهم، وإدارة مواردهم، والعيش في أمن وسلام، وأن سعيهم للدفاع عن حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم ليس سعياً منفرداً، وإنما انعكاس للضمير الجماعي للمجتمع الدولي بأكمله.