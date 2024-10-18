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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
18 أكتوبر 2024 09:08

رصد المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.

وأكد الأرصاد في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم

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هي 19.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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