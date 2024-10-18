جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

رصد المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.
وأكد الأرصاد في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم
هي 19.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 19.3°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 01:15 UAE Local time. pic.twitter.com/UMvzLC6Jk1— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 18, 2024